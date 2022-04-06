"صحة الطائف" تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات

حصلت "صحة الطائف" على قرار الاعتماد المؤسسي الكامل، لمدة أربع سنوات (2022/2026م) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لاستيفاء مديرية الشؤون الصحية ومؤسساتها التدريبية من مستشفيات ومراكز صحية لمعايير الاعتماد المؤسسي.
ويأتي هذا الاعتماد بعد تحقيق "صحة الطائف" جملة من المعايير والإجراءات اللازمة لتحقيق الاعتماد المؤسسي في مجال التدريب، والتي تسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.
وأكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، أن حصول صحة الطائف على شهادة الاعتماد المؤسسي جاء تأكيدًا على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ"صحة الطائف"، من خلال ارتباطها بمؤشرات القياس الوطنية والعالمية والمعايير التدريبية الخاصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ مؤكدًا عزم المديرية على مواصلة نجاحاتها في المجالات كافة؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.