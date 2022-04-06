"صحة الطائف" تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات

وأكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، أن حصول صحة الطائف على شهادة الاعتماد المؤسسي جاء تأكيدًا على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ"صحة الطائف"، من خلال ارتباطها بمؤشرات القياس الوطنية والعالمية والمعايير التدريبية الخاصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ مؤكدًا عزم المديرية على مواصلة نجاحاتها في المجالات كافة؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.