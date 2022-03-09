صحة الطائف تستضيف حفل تدشين مبادرة "طائف بلا سمنة"

أطلق وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي، اليوم الأربعاء، بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، مبادرة تحت عنوان "الطائف بلا سمنة".
بدأ الحفل بافتتاح المعرض الذي أعد بهذه المناسبة من قبل الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص، وفي مقدمتها أمانة محافظة الطائف، وشرطة الطائف، وإدارة التعليم، ومرور الطائف، وجامعة الطائف.
وبدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، الذي أكد فيها على أهمية هذه المبادرات التي بدورها تعزز من الصحة وتُسهم في تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بزيادة الوزن كالسكري وغيره.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة على تفعيل مختلف المبادرات التي تخدم المواطنين.
وعرض مستشار مدير الشؤون الصحية محمد الغامدي، الخطة التنفيذية للمبادرة؛ حيث تسعى إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في إطار الحفاظ على الصحة العامة للفرد داخل المجتمع، بجانب تحقيق برنامج التحول الوطني للحد من انتشار السمنة.
وفي الختام كرم وكيل محافظة الطائف المشاركين في هذه المبادرة.