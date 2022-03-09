صحة الطائف تستضيف حفل تدشين مبادرة "طائف بلا سمنة"

وبدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، الذي أكد فيها على أهمية هذه المبادرات التي بدورها تعزز من الصحة وتُسهم في تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بزيادة الوزن كالسكري وغيره.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة على تفعيل مختلف المبادرات التي تخدم المواطنين.