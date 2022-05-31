"صحة الطائف" تستهدف التعليم في مبادرة "اعرف أرقامك"

كان ذلك بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة خالد الثبيتي، الذي أوضح أن الحملة تأتي في إطار تطلعات المملكة العربية السعودية في مواجهة مخاطر انتشار الأمراض المزمنة والمشكلات والآثار السلبية المترتبة عليها، وأن المبادرة تُسلط الضوء على عوامل خطورة الأمراض المزمنة تحت شعار "اعرف أرقامك"، ورفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.