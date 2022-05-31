"صحة الطائف" تستهدف التعليم في مبادرة "اعرف أرقامك"

دشن مدير التعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف، صباح اليوم، في مقر إدارة التعليم، مبادرة "اعرف أرقامك" التوعوية، التي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة، على مستوى كافة مناطق ومحافظات المملكة لمواجهة الأمراض المزمنة.
كان ذلك بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة خالد الثبيتي، الذي أوضح أن الحملة تأتي في إطار تطلعات المملكة العربية السعودية في مواجهة مخاطر انتشار الأمراض المزمنة والمشكلات والآثار السلبية المترتبة عليها، وأن المبادرة تُسلط الضوء على عوامل خطورة الأمراض المزمنة تحت شعار "اعرف أرقامك"، ورفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.
وأشار مدير إدارة التثقيف بـ"صحة الطائف" تركي دغريري، إلى أهمية الكشف المبكر للوقاية من الأمراض المزمنة، وأنه بإمكان (المواطن والمقيم) الاستفادة من المبادرة بالحجز في تطبيق "موعد"، وتسجيل البيانات أو الاتصال على الرقم ٩٣٧.
ونوه بأن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية وتعزيز دور المواطن والمقيم كشريك في الحفاظ على صحته وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة، وأهمية الكشف المبكر التي تنعكس مستقبلًا على تقليل معدل الإصابة بالأمراض والوفيات.