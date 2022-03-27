"صحة الطائف" تعتمد خطة "التطوع الصحي" في رمضان
اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم الأحد، خطة التطوع الصحي خلال شهر رمضان المبارك لبرنامج "سواعد الصحة".
ويستهدف البرنامج مساندة المرافق الصحية، وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.
وتتضمّن الخطة تمركز المتطوعين والمتطوعات في المنافذ المهمة (المطار- ميقات قرن المنازل على طريق السيل- ميقات وادي محرم على طريق الهدا).
وقال المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية سراج الحميدان: إن الخطة تهدف إلى استقطاب المتطوعين للمساهمة مع الكوادر الصحية في تقديم أفضل الخدمات من خلال البرامج التوعوية والعلاجية والوقائية والخدمات المساندة.
وأضاف أنه تم فتح الفرص التطوعية على منصة "التطوع الصحي" لاستقطاب المتطوعين.
وأشار "الحميدان" إلى أن الإعداد للخطة بدأ مبكرًا من خلال اجتماع إدارتي التطوع الصحي والبرامج الصحية؛ لوضع المستهدفات اللازمة لإنجاح البرنامج من بداية رمضان وحتى نهايته.
وأكد استمرار التنسيق مع بعض القطاعات الحكومية الأخرى والجهات غير الربحية في إطار تضافر الجهود، والعمل على كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، من الزوار والمعتمرين.
يُذكر أن الطائف هي المنفذ الشرقي لمكة المكرمة، وفيها ميقات قرن المنازل، وميقات وادي محرم، إضافة إلى المطار، كما ترتبط بطرقات سريعة تربطها بـ"الرياض- الشرقية - المنطقة الجنوبية".