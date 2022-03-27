"صحة الطائف" تعتمد خطة "التطوع الصحي" في رمضان

وأكد استمرار التنسيق مع بعض القطاعات الحكومية الأخرى والجهات غير الربحية في إطار تضافر الجهود، والعمل على كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، من الزوار والمعتمرين.