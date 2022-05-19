"صحة الطائف" تعلن تشغيل "صحي السلامة" لحالات الأطفال بواقع 3 عيادات

يُذكر أن تكدساً للحالات المرضية، أهمها للأطفال، شهدها مركز وسط المدينة خلال الأيام الماضية، في ظل توجيههم للمركز باعتبارها حالات باردة، وأن يتولى مستشفى الأطفال علاج الحالات الطارئة، الأمر الذي دفعَ إدارة الصحة لتشغيل مراكز صحية مُساندة لتخفيف ضغط الحالات والازدحام.