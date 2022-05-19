"صحة الطائف" تعلن تشغيل "صحي السلامة" لحالات الأطفال بواقع 3 عيادات

أعلنت "صحة الطائف" تشغيل مركز صحي السلامة ليكون مُخصصاً لحالات الأطفال بواقع ثلاث عيادات تعمل من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وعلى مدار الأسبوع .
وتفصيلاً، أوضح ذلك متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ "سبق"، وقال: إنه تم بجانب ذلك تشغيل عيادتين بمستشفى الأطفال لتصبح 4 عيادات، وتم تشغيل عيادة للأطفال في مركز صحي شرق الحوية .
وأشار "الحميدان" في معرض تصريحه إلى أن إدارته قررت أن يكون مركز صحي وسط المدينة مُخصصاً للكبار فقط بواقع ثلاث عيادات.
يُذكر أن تكدساً للحالات المرضية، أهمها للأطفال، شهدها مركز وسط المدينة خلال الأيام الماضية، في ظل توجيههم للمركز باعتبارها حالات باردة، وأن يتولى مستشفى الأطفال علاج الحالات الطارئة، الأمر الذي دفعَ إدارة الصحة لتشغيل مراكز صحية مُساندة لتخفيف ضغط الحالات والازدحام.