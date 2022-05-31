"صحة الطائف" تُكَرّم 261 من متطوعي خدمة ضيوف الرحمن في رمضان

بعد ذلك ألقى مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزائدي كلمةً قال فيها: أسعد أن أكون بينكم نيابة عن مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني، ويسرني أن أقدم لكم الشكر والتقدير على الجهود التي بذلتموها طيلة أيام وليالي شهر رمضان لخدمة المعتمرين في المواقيت أو صالة القدوم بالمطار، فقد بذلتم وقتكم وجهدكم في عمل إنساني نبيل من خلال التطوع عبر برنامج "سواعد الصحة"، وسارعتم إلى الانخراط في هذا البرنامج الحيوي، واستشعرتم المسؤولية الوطنية والإنسانية، وقدمتم صورة ناصعة البياض عن الخدمات الصحية في بلادنا؛ لافتًا إلى أن رؤية 2030 ركزت على الأعمال التطوعية، وزيادة الالتحاق بالبرامج التطوعية المختلفة من أجل ترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، ومن ذلك التطوع في المجال الصحي، الذي يعد من أهم المجالات كونه يمس شريحة في حاجة إلى العون والمساعدة.