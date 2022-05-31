"صحة الطائف" تُكَرّم 261 من متطوعي خدمة ضيوف الرحمن في رمضان

كرّمت الشؤون الصحية بالطائف 261 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن في المواقيت والمطار خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك عبر برنامج "سواعد الصحة".
وقام الدكتور فواز الزائدي مساعد مدير الشؤون الصحية بتوزيع الشهادات والدروع على المكرمين من المتطوعين والجهات المشاركة في حفل أقيم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير إدارة التطوع بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي كلمةً رحّب فيها بالحضور، واستعرض الإنجازات التي حققها أبطال سواعد الصحة؛ لافتًا إلى أنهم قدموا الخدمات العلاجية والوقائية والمساندة لحوالى 35 ألف معتمر، موضحًا أن إجمالي الساعات التطوعية المنفذة من قِبَل المتطوعين وصل إلى ما يقارب من 11800 ساعة، معربًا عن اعتزازه بالنجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم الدعم والتوجيه المباشر من مدير الشؤون الصحية.
وشاهد الحضور فيلمًا توثيقيًّا عن رحلة أبطال سواعد الصحة. كما ألقت سامية مساعد المطيري كلمةً نيابة عن المتطوعين والمتطوعات قالت فيها: لقد غرس ديننا الحنيف أهمية العمل التطوعي لدى المسلمين من أجل التكاتف والتآزر والتعاضد لخدمة الإنسانية في شتى المجالات. ومن هذا المنطلق فقد حرصتُ وزملائي وزميلاتي على المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في المواقيت والمطار طيلة شهر رمضان المبارك للعام 1443، بعد أن سخرت لنا كل الإمكانيات من الشؤون الصحية عبر إدارة التطوع التي كان لها دور كبير في منحنا هذه الفرصة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأضافت "المطيري": الانخراط في الأعمال التطوعية خاصة في المجال الصحي، من الأمور المهمة التي يجب علينا فيها بذل المزيد من أجل العطاء والبذل وخدمة من هم في حاجة إلى خدماتنا، باعتبار أن المرافق الصحية قد تكون من اهم المجالات الإنسانية التي يشعر المتطوع فيها بالعمل الإنساني، موجهة الدعوة إلى الجميع للمشاركة في الأعمال التطوعية في أي مجال خاصة العمل الصحي، لخدمة الآخرين وكسب الأجر والثواب، وتحقيق الرؤية المباركة 2030 التي تركز على التطوع من أجل الوصول إلى مليون متطوع لتقديم خدمات تطوعية نوعية.
بعد ذلك ألقى مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزائدي كلمةً قال فيها: أسعد أن أكون بينكم نيابة عن مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني، ويسرني أن أقدم لكم الشكر والتقدير على الجهود التي بذلتموها طيلة أيام وليالي شهر رمضان لخدمة المعتمرين في المواقيت أو صالة القدوم بالمطار، فقد بذلتم وقتكم وجهدكم في عمل إنساني نبيل من خلال التطوع عبر برنامج "سواعد الصحة"، وسارعتم إلى الانخراط في هذا البرنامج الحيوي، واستشعرتم المسؤولية الوطنية والإنسانية، وقدمتم صورة ناصعة البياض عن الخدمات الصحية في بلادنا؛ لافتًا إلى أن رؤية 2030 ركزت على الأعمال التطوعية، وزيادة الالتحاق بالبرامج التطوعية المختلفة من أجل ترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، ومن ذلك التطوع في المجال الصحي، الذي يعد من أهم المجالات كونه يمس شريحة في حاجة إلى العون والمساعدة.
وأعرب الزائدي عن شكره وتقديره لكل المتطوعين والمتطوعات، كما شكر إدارة التطوع بصحة الطائف وعلى رأسها عبدالرحيم بن أحمد المالكي، على التميز والجهود المبذولة التي أدت إلى نجاح مختلف أعمال التطوع بصحة الطائف.
وقام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على المكرمين من المتطوعين والمتطوعات والجهات التي ساندت الأعمال المختلفة.