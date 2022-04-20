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"صحة الطائف" تُنفّذ حملة رقابية على عيادات الجلدية والتجميل الخاصة

تستمر 7 أيام.. وتستهدف رفع مستوى التزامها بالاشتراطات المطبقة
"صحة الطائف" تُنفّذ حملة رقابية على عيادات الجلدية والتجميل الخاصة
سبق
سبق

نفّذت إدارة الالتزام بصحة الطائف حملةً ‏رقابية على عيادات الجلدية والتجميل في القطاع الصحي الخاص؛ لمعرفة مدى التزام ‏المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المطبقة ‏في المملكة، وخلوها من الممارسات الصحية المخالفة.‏

وأوضحت إدارة الالتزام أن الحملة تستمر سبعة أيام، وتهدُف لرفع مستوى التزام ‏المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الواردة في الأنظمة الصحية المطبّقة في ‏المملكة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.‏

يُذكر أن صحة الطائف تولي جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغة للتأكد من تطبيق أحكام ‏الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدّمة للمريض، وذلك من ‏خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو ‏التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي ‏قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.

الطائف
صحة الطائف
الاشتراطات الصحية
المنشآت الصحية الخاصة

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