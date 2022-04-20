"صحة الطائف" تُنفّذ حملة رقابية على عيادات الجلدية والتجميل الخاصة

يُذكر أن صحة الطائف تولي جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغة للتأكد من تطبيق أحكام ‏الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدّمة للمريض، وذلك من ‏خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو ‏التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي ‏قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.