"صحة الطائف" تُنفّذ حملة رقابية على عيادات الجلدية والتجميل الخاصة

نفّذت إدارة الالتزام بصحة الطائف حملةً رقابية على عيادات الجلدية والتجميل في القطاع الصحي الخاص؛ لمعرفة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة، وخلوها من الممارسات الصحية المخالفة.
وأوضحت إدارة الالتزام أن الحملة تستمر سبعة أيام، وتهدُف لرفع مستوى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الواردة في الأنظمة الصحية المطبّقة في المملكة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
يُذكر أن صحة الطائف تولي جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدّمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.