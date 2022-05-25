"صحة القنفذة" تشارك بركن توعوي بمهرجان المانجو الـ11

تجدر الإشارة إلى أن "صحة القنفذة" ما زالت مستمرة مع جمعية "بصمة شباب" -ممثلة في فريق "فلك" التطوعي- في استمرار حملة الأنيميا المنجلية، التي دشنها محافظ القنفذة مؤخرًا، والتي تهدف إلى تقديم العديد من المواد التوعوية الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية، وأيضًا النزول الميداني، ويشرف على تلك المواد الصحية استشاري أمراض الدم الدكتور إبراهيم عمر القوزي.