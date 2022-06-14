"صحة المدينة" تنظم ورشة الممارسات المهنية للعمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن

نظمت صحة المدينة المنورة ورشة عمل بعنوان الممارسات المهنية في العمل التطوعي للمتطوعين الصحيين المشاركين في تقديم الخدمات التوعوية لضيوف الرحمن في موسم حج عام 1443 .
وأشار مؤيد أبوعنق متحدث صحة المدينة المنورة، مدير إدارة التطوع الصحي إلى أن هذه الورشة تأتي بناءً على خطة مركز التطوع الصحي بالوزارة بإطلاق برنامج سواعد الصحة في الحج والمخصص لتمكين المتطوعين الصحيين لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة.
وتهدف الورشة إلى تدريب وتأهيل المتطوعين على الأعمال التطوعية وتقديم الخدمات التوعوية الصحية بما يعزز ويرفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من خلال عدة محاور تمثلت في الإجهاد الحراري والتنقل الآمن والتدافع.