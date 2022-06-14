"صحة المدينة" تنظم ورشة الممارسات المهنية للعمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن

وأشار مؤيد أبوعنق متحدث صحة المدينة المنورة، مدير إدارة التطوع الصحي إلى أن هذه الورشة تأتي بناءً على خطة مركز التطوع الصحي بالوزارة بإطلاق برنامج سواعد الصحة في الحج والمخصص لتمكين المتطوعين الصحيين لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة.