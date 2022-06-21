"صحة بيشة" تُنفذ برنامجًا للتوسُّع بالعيادات الافتراضية لمكافحة التدخين

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة بيشة، اليوم الثلاثاء، برنامجًا وورشة عمل تدريبية للأطباء؛ للتوسع بالعيادات الافتراضية لمكافحة التدخين.
وذكرت "صحة بيشة" أن هذا البرنامج يقدم خدمة مجتمعية نوعية ومميزة في مجال مكافحة التدخين؛ لتسهيل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع من المدخنين ومساعدتهم في الإقلاع.
وأضافت: جرى افتتاح 18 عيادة افتراضية جديدة لمكافحة التدخين بصحة بيشة، وتدريب 17 طبيبًا للتوسع بالعيادات الافتراضية.
ولفتت "صحة بيشة" إلى تعريف الأطباء على آلية عمل العيادة الافتراضية، وشرح آلية العلاج وطريقة صرفه عن طريق نظام "وصفتي"، وشرح آلية حجز المواعيد للعيادة الافتراضية.