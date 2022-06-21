"صحة بيشة" تُنفذ برنامجًا للتوسُّع بالعيادات الافتراضية لمكافحة التدخين





وذكرت "صحة بيشة" أن هذا البرنامج يقدم خدمة مجتمعية نوعية ومميزة في مجال مكافحة التدخين؛ لتسهيل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع من المدخنين ومساعدتهم في الإقلاع.