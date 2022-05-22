"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت خاصة و38 لممارسين صحيين

ومن جهته أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر بن حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.