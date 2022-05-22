"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت خاصة و38 لممارسين صحيين

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر مايو 2022.
وتفصيلًا: أوضحت صحة حائل أنها أصدرت 6 تراخيص "مبدئية" لمنشآت صحية خاصة جديدة، و10 تراخيص "نهائي" لمنشآت صحية خاصة، بينما أصدرت 38 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 9 تأشيرات لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 6 إجراءات نقل ملكية، وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.
وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص إلى أنها استقبلت 10 طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت بلاغين اثنين لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، كما أصدرت 6 قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل 4 نشاطات إضافية لمؤسسات صحية خاصة، ونفذت 4 مُعاينات لمنشآت صحية خاصة جديدة.
ومن جهته أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر بن حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.