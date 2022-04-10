"صحة حائل" تقيم مأدبة إفطار للمتقاعدين من منسوبيها

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل مساء الجمعة، حفل تكريم ومأدبة إفطار رمضاني للمتقاعدين من منسوبيها؛ نظير جهودهم وخدماتهم في مجال العمل الصحي، بحضور مديري العموم السابقين وعدد من الموظفين والموظفات في صحة حائل.
وألقى مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، كلمة خلال الحفل، وجّه فيها شكره وتقديره للمتقاعدين على ما قدموه في مرحلة من مراحل عطائهم الوظيفي في سبيل أداء الأمانة، وتحقيق الرسالة؛ متمنيًا لهم حياةً مثمرةً سعيدة، وسائلًا الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهم في خدمة الوطن، بالسعي المشكور والأجر والثواب.
وفي ختام حفل التكريم، عبّر المتقاعدون عن شكرهم وتقديرهم لمدير صحة حائل على هذا التكريم والاحتفاء في يوم هو عنوان للوفاء والتقدير لسنين العطاء والإخلاص التي قاموا بها كل في مجال اختصاصه؛ متمنين لمسيرة الإنجاز والنماء والعطاء بصحة حائل الاستمرار في طريقها المرسوم بعناية وتخطيط غاية في الإتقان.