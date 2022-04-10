"صحة حائل" تقيم مأدبة إفطار للمتقاعدين من منسوبيها

وألقى مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، كلمة خلال الحفل، وجّه فيها شكره وتقديره للمتقاعدين على ما قدموه في مرحلة من مراحل عطائهم الوظيفي في سبيل أداء الأمانة، وتحقيق الرسالة؛ متمنيًا لهم حياةً مثمرةً سعيدة، وسائلًا الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهم في خدمة الوطن، بالسعي المشكور والأجر والثواب.