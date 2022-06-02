"صحة حائل" تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية على منشآت المنطقة

وبينت إدارة مكافحة العدوى، أنها نفذت 49 زيارة تختص بالتقييم الشامل في مكافحة العدوى لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ونفذت أكثر من 16 برنامجًا في مكافحة العدوى لعددٍ من أقسام التعقيم المركزي، وعيادات الأسنان شملت القطاع الحكومي والخاص، ونفذت 12 زيارة على المستشفيات لمتابعة سير برنامج التفشيات الوبائية.