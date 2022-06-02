"صحة حائل" تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية على منشآت المنطقة

نفذت صحة حائل ممثلةً في إدارة مكافحة العدوى خلال ثلاثة أشهر، أكثر من 100 زيارة على أقسام مكافحة العدوى في المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وخاصة، وذلك للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ورفع الوعي لدى الكوادر الصحية.
وأوضحت إدارة مكافحة العدوى بصحة حائل، زيارتها لـ 33 منشأة صحية بالمنطقة، وتنفيذ 11 برنامجًا للتقصي الوبائي للمستشفيات، وأكثر من 34 ورشة عمل في مختلف برامجها، كما خصصت برنامجًا لرخصة المهارات الأساسية في مكافحة العدوى للمكلفين بالعمل في موسم الحج.
وبينت إدارة مكافحة العدوى، أنها نفذت 49 زيارة تختص بالتقييم الشامل في مكافحة العدوى لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ونفذت أكثر من 16 برنامجًا في مكافحة العدوى لعددٍ من أقسام التعقيم المركزي، وعيادات الأسنان شملت القطاع الحكومي والخاص، ونفذت 12 زيارة على المستشفيات لمتابعة سير برنامج التفشيات الوبائية.