"صحة حائل" تنفذ 1077 جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة في إدارة الالتزام 1077 جولة رقابية عامة خلال شهر فبراير من هذا العام 2022 م.
وشملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ بهدف التأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.
وبينت إدارة الالتزام أن عدد الجولات الرقابية على مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بلغت 84 جولة و 218 جولة على المجمعات الصحية الخاصة و 556 جولة على الصيدليات الأهلية، وكذلك 57 مختبرًا طبيًا، و17 مركز نظارات، و13 مركز علاج طبيعي، أسفرت عن رصد 138 مخالفة.
وأكّد مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل الاختصاصي صالح بن سعود الشمري، أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.