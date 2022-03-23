"صحة حائل" تنفذ 1077 جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي

وبينت إدارة الالتزام أن عدد الجولات الرقابية على مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بلغت ‏‏84 جولة و 218 جولة على المجمعات الصحية الخاصة و 556 جولة على ‏الصيدليات الأهلية، وكذلك 57 مختبرًا طبيًا، و17 مركز نظارات، و13 مركز علاج طبيعي، ‏أسفرت عن رصد 138 مخالفة.‏