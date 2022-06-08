"صحة حائل" تواصل تنفيذ مشروع "دراسة سلوكيات الحمى المالطية"





وتوزع الحملة المنشورات التوعوية التي تركز على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وضرورة بسترة الحليب الطازج أو غليه، وعدم تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر، وتناول اللحوم المطبوخة جيدًا، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد ملامسة الحيوانات.



