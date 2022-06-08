"صحة حائل" تواصل تنفيذ مشروع "دراسة سلوكيات الحمى المالطية"

تواصل "صحة حائل" تنفيذ مشروع "دراسة السلوكيات المرتبطة باستيطان الحمى المالطية"؛ لتوعية الرُعاة وملّاك المواشي بطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.
وجرى حتى الآن الوقوف على أكثر من 160 موقعًا وحظيرة للمواشي، كما شملت الجولات توعية 266 شخصًا من المُلاك والرعاة.
وتوزع الحملة المنشورات التوعوية التي تركز على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وضرورة بسترة الحليب الطازج أو غليه، وعدم تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر، وتناول اللحوم المطبوخة جيدًا، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد ملامسة الحيوانات.