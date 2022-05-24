"صحة حائل" تواصل زياراتها للمدارس في إطار دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في الأطفال

منصور الشلاقي- سبق: تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة؛ زياراتها للمدارس في إطار مشروع دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في الأطفال واليافعين في مناطق الاستيطان.

وتفصيلًا: أوضحت صحة حائل فحص 91 طالبًا وطالبة في مدرستين للمرحلة المتوسطة خلال أسبوع واحد، مبينةً أن الدراسة تهدف إلى الكشف المبكر للحالات وتحويل المشتبه بإصابتهم لتأكيد التشخيص وتقديم ‏الرعاية الطبية اللازمة، وتطبيق إجراءات المكافحة والوقاية المناسبة؛ حيث بلغ عدد المدارس التي تم فحصها حتى الآن 18 مدرسة، جرى فيها فحص 2537 طالبًا وطالبة حتى تاريخه، لافتةً إلى أن المدارس المستهدفة في مشروع الدراسة يبلغ عددها 24 مدرسة، وأن إجمالي عدد المستهدفين العام للمشروع 3163 طالبًا وطالبة.

يُذكر أن المشروع يأتي في إطار دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في الأطفال واليافعين، في منطقة الاستيطان، وفحص طلاب وطالبات المدارس "الفحص ‏الإيجابي النشط" في القطاعات الصحية المعروفة لمرض الليشمانيا الجلدية في المنطقة.