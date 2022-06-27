"صحة عسير" تنظم "يوم البحث العلمي الأول" بمشاركة 300 ممارس

نظمت "صحة عسير"، الجمعة والسبت الماضيين، "يوم البحث العلمي الأول"؛ لاستعراض قرابة 60 ورقة علمية، بحضور أكثر من 300 ممارس صحي.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري: إن إطلاق مثل هذه المبادرات والفعاليات العلمية، تماشياً مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تدعم التنافسية في قطاع البحث والتطوير.
وأضاف أن مما يحقق الأهداف الصحية الاستثمار في المعرفة؛ لتعزيز مفاهيم البحث العلمي، ووجود أبحاث عالية الجودة منشورة في المجلات العلمية الموثوقة.
وأكد "العسيري" أهمية مثل هذا الحراك العلمي الذي يعود بالنفع على صحة وسلامة المرضى، وتطوير جودة الخدمات الصحية.
ورفع "العسيري" خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، ووزير الصحة؛ لدعمهم وتشجيعهم المستمر لمثل هذه الأنشطة العلمية في المنطقة التي تصب في مصلحة تطوير الخدمات الصحية.
ولفت إلى أن هذه الفعالية تعتبر ذات قيمة علمية عالية لتبادل واستعراض النتائج البحثية، وفرصة لتحفيز المجتمع الصحي بمنطقة عسير لزيادة الإنتاج العلمي.
من جانبه، أوضح الممثل النظامي للشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة عسير، ورئيس ملتقى "يوم البحث العلمي الأول" الدكتور علي بن عبدالله الموسى، أن الفعالية تضمنت مشاركة من: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة المدينة المنورة، ومحافظة جدة، والطائف، وبيشة.