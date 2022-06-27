"صحة عسير" تنظم "يوم البحث العلمي الأول" بمشاركة 300 ممارس

من جانبه، أوضح الممثل النظامي للشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة عسير، ورئيس ملتقى "يوم البحث العلمي الأول" الدكتور علي بن عبدالله الموسى، أن الفعالية تضمنت مشاركة من: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة المدينة المنورة، ومحافظة جدة، والطائف، وبيشة.