"صحة مكة" تعقد اجتماعها التمهيدي لبرنامج تطوير منظومة التطوع الصحي وتطوير أدائه

وأوضحت "شعيب" أن قيادة التطوع الصحي من خلال تنظيم بيئة التطوع، وتمكين المتطوعين، وتعزيز ثقافة التطوع أحد أهم المستهدفات، بالإضافة إلى تحقيق القيم التي يسعى إليها، وهي (الشراكة، الاستدامة، التميز، المواطنة، المسؤولية).