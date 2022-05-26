"صحة مكة" تعقد اجتماعها التمهيدي لبرنامج تطوير منظومة التطوع الصحي وتطوير أدائه

عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع التمهيدي لبرنامج تطوير منظومة التطوع الصحي وتطوير أدائه؛ ضمن مشروع تأسيس مركز التطوع الصحي، بحضور مساعدي المدير العام ومديري الإدارات المعنية.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير؛ أن هذا المركز يعد ضمن مشروع تمكين منظومة التطوع الصحي بوزارة الصحة، والذي يهدف من خلاله إلى الارتقاء بالعمل التطوعي من خلال تحسين بيئة التطوع الصحي وحوكمة العمل، وتطوير السياسات والإجراءات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ولفتت مدير التطوع الصحي بمنطقة مكة المكرمة محاسن حسن شعيب إلى أن رؤية المشروع أن تكون الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي نموذج عالمي رائد في تنظيم التطوع الصحي وتعزيز مساهمة المتطوعين في التنمية المستدامة متميزًا بالعمل في مواسم الحج والعمرة.
وأوضحت "شعيب" أن قيادة التطوع الصحي من خلال تنظيم بيئة التطوع، وتمكين المتطوعين، وتعزيز ثقافة التطوع أحد أهم المستهدفات، بالإضافة إلى تحقيق القيم التي يسعى إليها، وهي (الشراكة، الاستدامة، التميز، المواطنة، المسؤولية).
بدوره، أكد المستشار وديع الحربي أن مشروع تمكين التطوع الصحي وفق أفضل المعايير العالمية، والذي تبنّته وزارة الصحة متمثلة في مركز التطوع الصحي يأتي لمأسسة التطوع الصحي والعمل على تأهيل وتمكين إدارات التطوع الصحي في كل مدن المملكة؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية للوصول إلى مليون متطوع.
وقدّم "الحربي" شكره لـ"صحة مكة" على حسن الحفاوة والاستقبال وأشاد بالدعم اللامحدود من قبل قيادات الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ابتداءً بمديرها الدكتور وائل بن حمزة مطير وكل مساعديه، كما تقدّم بالشكر الجزيل للإدارة الإشرافية للتطوع بـ"صحة مكة" على حسن التنظيم وروعة اللقاء.