"صحة مكة" تُكثّف حملاتها الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة

كثّفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، جولاتها الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة؛ تنفيذًا للحملة الرقابية لوزارة الصحة على عيادات الأسنان؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن وزارة الصحة نوّهت بانطلاق الحملة الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة لنشر الوعي في أوساط المجتمع، وبين الكوادر الصحية العاملة في تلك المنشآت؛ تعزيزًا للالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والوقائية بها، والتقيد بنظام العمالة وفق المعايير والضوابط المنصوص عليها بوزارة الصحة.
وصرّح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للالتزام، الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، بأن هذه الحملة ستزيد من التزام عيادات الأسنان بالتقيد بالاشتراطات الصحية؛ لضمان سلامة المرضى.