"صحة مكة" تُكثّف حملاتها الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن وزارة الصحة نوّهت بانطلاق الحملة الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة لنشر الوعي في أوساط المجتمع، وبين الكوادر الصحية العاملة في تلك المنشآت؛ تعزيزًا للالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والوقائية بها، والتقيد بنظام العمالة وفق المعايير والضوابط المنصوص عليها بوزارة الصحة.