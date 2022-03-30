"صحية حائل" تجري فحص الليشمانيا لـ850 طالباً وطالبة في 7 مدارس

أجرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً بإدارة الصحة العامة "نواقل المرض والأمراض المشتركة" في بداية مشروع دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في الأطفال واليافعين، فحص 850 طالباً وطالبةً في 7 مدارس.
وتفصيلاً، أوضح قائد المشروع والمنسق في إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بصحة حائل، أن عدد المسجلين خلال بداية تنفيذ مشروع دراسة عبء الليشمانيا الجلدية لإجراء الفحوصات: 894 طالباً وطالبةً، مشيراً إلى أن عدد المدارس المستهدفة في مشروع الدراسة 24 مدرسة، وإجمالي عدد المستهدفين العام للمشروع 3163 طالباً وطالبة.
وبيّن أن هذه الزيارات المدرسية تأتي ضمن مشروع دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في الأطفال واليافعين في منطقة الاستيطان، وفحص طلاب وطالبات المدارس "الفحص الإيجابي النشط" في القطاعات الصحية المعروفة بوبائيتها لمرض الليشمانيا الجلدية، بهدف الكشف المبكر للحالات وتحويل المشتبه إصابتهم لتأكيد التشخيص وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتطبيق إجراءات المكافحة والوقاية المناسبة تحت إشراف الإدارة العامة لنواقل المرض والأمراض المشتركة بوزارة الصحة.
يُذكر أن مرض الليشمانيا هو عدوى طفيلية، تنتقل بوساطة لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي، حيث ينشط هذا الذباب في ساعات المساء، والشفق، والليل، أي من غروب الشمس حتى الفجر، كما أنه يكون أكثر انتشارًا في المناطق الريفية، كما أن هناك أشكالاً مختلفة للشيمانيا، لكن النوعين الجلدي والحشوي الأكثر شيوعًا، ويتم علاج داء الليشمانيا حسب توجيهات الطبيب المناسبة للحالة.