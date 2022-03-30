"صحية حائل" تجري فحص الليشمانيا لـ850 طالباً وطالبة في 7 مدارس

يُذكر أن مرض الليشمانيا هو عدوى طفيلية، تنتقل بوساطة لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي، حيث ينشط هذا الذباب في ساعات المساء، والشفق، والليل، أي من غروب الشمس حتى الفجر، كما أنه يكون أكثر انتشارًا في المناطق الريفية، كما أن هناك أشكالاً مختلفة للشيمانيا، لكن النوعين الجلدي والحشوي الأكثر شيوعًا، ويتم علاج داء الليشمانيا حسب توجيهات الطبيب المناسبة للحالة.