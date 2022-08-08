"هلال الباحة" يطلق حملة "ومن أحياها" بمنتزه رغدان

وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية عبدالله شرف الزهراني إن الحملة تهدف إلى تعليم المشاركين بالإسعافات الأولية، واستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية وتستهدف الحملة كل الأعمار سعيًا من الهيئة لتحقيق الفائدة من تنفيذ هذه الحملة ولاسيما أن حالات توقف القلب قد لا تنتظر حتى وصول سيارة الإسعاف فتتطلب التعامل معها بشكل سريع من قِبل المبلغ أو أي شخص يمتلك المهارة في تقديم الخدمة الإسعافية ومصرح له بتقديم الخدمة الإسعافية في المرافق العامة وسوف تُقام الحملة بعددٍ من المواقع الحيوية بالمنطقة.