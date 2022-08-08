"هلال الباحة" يطلق حملة "ومن أحياها" بمنتزه رغدان

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة هذا اليوم حملة توعوية تحت شعار (ومن أحياها) بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية المهندس عبدالعزيز المالكي، وذلك بمنتزه رغدان للتوعية بكيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس والتعريف بكيفية استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي التي بدأت الهيئة بتأمينها مع شركائها في عددٍ من الأماكن ذات الكثافة البشرية كالمجمعات التجارية والمنشآت التعليمية.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية عبدالله شرف الزهراني إن الحملة تهدف إلى تعليم المشاركين بالإسعافات الأولية، واستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية وتستهدف الحملة كل الأعمار سعيًا من الهيئة لتحقيق الفائدة من تنفيذ هذه الحملة ولاسيما أن حالات توقف القلب قد لا تنتظر حتى وصول سيارة الإسعاف فتتطلب التعامل معها بشكل سريع من قِبل المبلغ أو أي شخص يمتلك المهارة في تقديم الخدمة الإسعافية ومصرح له بتقديم الخدمة الإسعافية في المرافق العامة وسوف تُقام الحملة بعددٍ من المواقع الحيوية بالمنطقة.