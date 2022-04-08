"صحي الحامرية" يحقق المركز الأول في برنامج الزائر السري بحائل

فيما ثمّن المستفيدون عبر "سبق" الدعم الذي يلقاه المركز من الأخصائي أول وليد منسي الشمري مدير مستشفى الملك خالد المشرف على المركز، والذي ذلّل كافة العقبات التي واجهت المركز، حيث حصل على المركز الأول.