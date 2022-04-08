"صحي الحامرية" يحقق المركز الأول في برنامج الزائر السري بحائل

حقق مركز صحي الحامرية 70 كلم جنوب حائل، المركز الأول على مستوى المنطقة ببرنامج الزائر السري من وزارة الصحة.
وثمّن عدد من المستفيدين من المركز الدور الكبير الذي تقوم به مديرة المركز الأخصائي أول أفراح الشمري، والطاقم الصحي في المركز، لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة الصحية الناتجة عن تكاتف منسوبي المركز.
فيما ثمّن المستفيدون عبر "سبق" الدعم الذي يلقاه المركز من الأخصائي أول وليد منسي الشمري مدير مستشفى الملك خالد المشرف على المركز، والذي ذلّل كافة العقبات التي واجهت المركز، حيث حصل على المركز الأول.