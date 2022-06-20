صدفةٌ تقود طالبًا لإنقاذ مصاب في حادث مروري بالقنفذة.. و"فقيها" يُكَرّمه

وقام عميد كلية العلوم الصحية بالقنفذة الدكتور بندر بن سراج فقيها، باستدعاء الطالب وتكريمه بحضور وكيل الكلية للجودة والتطوير الدكتور مهدي بن حسين الصقور، وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لتشجيع الطلاب على الاقتداء بزميلهم، والقيام بواجبهم تجاه المواطنين في أي وقت وعلى أي حال ودون انتظار تكليف أو أمر؛ خاصة في الدقائق الأولى للحوادث والتي تُحدث فرقًا في إنقاذ الحياة ومنع المضاعفات والإعاقة.