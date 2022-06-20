صدفةٌ تقود طالبًا لإنقاذ مصاب في حادث مروري بالقنفذة.. و"فقيها" يُكَرّمه

كرّمت كلية العلوم الصحية بالقنفذة، الطالب أحمد الحسين الحازمي بالمستوى الثامن في قسم الخدمات الطبية الطارئة؛ تقديرًا لمبادرته الذاتية وقيامه بإنقاذ مصاب في حادث مروري بأحد شوارع مدينة القنفذة يوم الاثنين الماضي، والذي تَصادف مع خروج الطالب مرتديًا الزي الخاص بالكلية الصحية عَقِبَ تأديته لآخر اختبار نظري.
واستمر الطالب في عمليات الإنقاذ حتى وصلت سيارة الإسعاف ونقلت المصاب لاستكمال العلاج بالمستشفى.
وقام عميد كلية العلوم الصحية بالقنفذة الدكتور بندر بن سراج فقيها، باستدعاء الطالب وتكريمه بحضور وكيل الكلية للجودة والتطوير الدكتور مهدي بن حسين الصقور، وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لتشجيع الطلاب على الاقتداء بزميلهم، والقيام بواجبهم تجاه المواطنين في أي وقت وعلى أي حال ودون انتظار تكليف أو أمر؛ خاصة في الدقائق الأولى للحوادث والتي تُحدث فرقًا في إنقاذ الحياة ومنع المضاعفات والإعاقة.