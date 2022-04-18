صناع "الفرنشايز" على مائدة جمعية الامتياز التجاري بأحد فنادق جدة

وأضاف "يوسف" أن سوق الامتياز التجاري في المملكة يشهد نموًا كبيرًا، حيث وصلت العلامات المحلية إلى ما يقرب من 600 علامة مانحة، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية؛ بفضل الدعم الحكومي لهذا القطاع المتمثل في نظام الامتياز التجاري الجديد، وما تقدمه وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) من دعم للعلامات الوطنية، وتشجيع هذه العلامات على منح حق الامتياز محليًا وإقليميًا في دول الخليج العربي ودول العالم المختلفة.