صناع "الفرنشايز" على مائدة جمعية الامتياز التجاري بأحد فنادق جدة

نظّمت جمعية الامتياز التجاري السعودية برئاسة المحامي خالد بن أمين يوسف حفل إفطار لمنسوبيها؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك بأحد فنادق مدينة جدة.
وشارك في حفل الإفطار أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية وعدد من المسؤولين وأصحاب العلامات التجارية الوطنية ووكلاء العلامات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى خبراء ومستشاري الامتياز التجاري والإعلاميين.
وعلى هامش الحفل، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة نوّه خلالها بأهمية قطاع الامتياز التجاري ومساهمته في الاقتصاد الوطني؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي أولت هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا؛ لما له من دور في تحقيق تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف "يوسف" أن سوق الامتياز التجاري في المملكة يشهد نموًا كبيرًا، حيث وصلت العلامات المحلية إلى ما يقرب من 600 علامة مانحة، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية؛ بفضل الدعم الحكومي لهذا القطاع المتمثل في نظام الامتياز التجاري الجديد، وما تقدمه وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) من دعم للعلامات الوطنية، وتشجيع هذه العلامات على منح حق الامتياز محليًا وإقليميًا في دول الخليج العربي ودول العالم المختلفة.
وأوضح أن جمعية الامتياز التجاري هي أول جمعية أهلية رسمية في المملكة معنية بهذا القطاع الحيوي والمهم، وتعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات المسؤولة والقطاع الخاص؛ من أجل دعم وتعزيز نمو صناعة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.
ودعا "يوسف" المهتمين وجميع العاملين في هذا القطاع للانضمام لجمعية الامتياز التجاري؛ للاستفادة من الأنشطة والخدمات المختلفة.
ويمكن للراغبين الانضمام من خلال الرابط .