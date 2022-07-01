صندوق أسرة السويلم يحصل على شهادة الآيزو لإدارة الجودة

حصل صندوق أسرة السويلم على شهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015، والتي تُمنح بعد التدقيق والمراجعة لكل السياسات والإجراءات الداخلية، بما يتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.
ويحرص صندوق أسرة السويلم على تنظيم أعماله الإدارية بطريقة محوكمة ومطابقة لأعلى معايير الجودة والتميز، كما يبذل جهودا حثيثة من أجل التطوير والتحسين المستمر.
ويتم إصدار مواصفات الآيزو بواسطة المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization ISO، وتلك المواصفات عبارة عن سلسلة من الأطر التي تسهم في إدارة الأعمال بفعالية.
وتكمن أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة في زيادة قدرة الصندوق في الامتثال للمعايير الجودة، وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة ومواجهتها، واتخاذ القرارات الصائبة، ورفع القدرة التنافسية، وتحسين صورة الصندوق أمام الأسرة.
كما تؤكد شهادة الآيزو وجود نظام للأفعال الوقائية لمنع المشاكل قبل حدوثها، وإجراءات تصحيحية لحل أي مشكلات تظهر أو تتكرر.