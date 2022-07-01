صندوق أسرة السويلم يحصل على شهادة الآيزو لإدارة الجودة

حصل صندوق أسرة السويلم ‏على شهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015، والتي تُمنح بعد التدقيق والمراجعة لكل السياسات والإجراءات الداخلية، بما يتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.