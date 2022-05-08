صندوق الشهداء والمصابين يُعايد منسوبيه

نظم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، صباح اليوم الأحد، في مقره بمدينة الرياض؛ حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك بحضور مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، وبحضور منسوبي الصندوق.
وأرسل الصندوق رسائل نصية لمستفيديه لتهنئتهم بالعيد، بعد توزيع آلاف الوجبات في رمضان باسم شهداء الوطن؛ عرفانًا بدور حماة الدين والوطن.
يُذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وبالتعاون مع إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وزّعت آلاف الوجبات لإفطار الصائمين في الحرمين الشريفين القادمين لأداء مناسك العمرة والصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، في وقت متزامن مع برامج إفطار الصائمين في العاصمة الرياض.