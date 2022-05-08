صندوق الشهداء والمصابين يُعايد منسوبيه

يُذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وبالتعاون مع إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وزّعت آلاف الوجبات لإفطار الصائمين في الحرمين الشريفين القادمين لأداء مناسك العمرة والصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، في وقت متزامن مع برامج إفطار الصائمين في العاصمة الرياض.