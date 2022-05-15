صندوق الشهداء يُصدر تقريره عن الأمن السيبراني خلال الربع الأول من 2022

بالإضافة إلى استعراض التقرير الاتفاقيات المبرمة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني مع الجهات الخارجية، ومنها: عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في خدمة توكلنا، خدمة البريد الإلكتروني، خدمة النفاذ الوطني الموحد، خدمة البنية التحتية، خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، وعقد اتفاقية مع شركة سيسكو إنترناشيونال المحدودة بهدف التعاون في مجالات التحول الرقمي.