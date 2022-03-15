صيانة 8 آلاف حاوية نفايات و50 فرقة لتحسين المظهر العام بالطائف

نفذت الفرق الميدانية للإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية، برنامجًا لمعالجة وضع حاويات النفايات بإعادة الطلاء والصيانة والتأهيل.
يأتي ذلك ضمن خطط تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع، وشمل البرنامج أكثر من 8 آلاف حاوية للنفايات، بأحياء شرق وغرب الطائف.
وفي هذا الإطار وجه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بدعم جهود تحسين المشهد الحضري خلال الفترة المقبلة، مع تواصل العمل بخطة الأمانة الموسمية ومنع التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة.
ومن جهة أخرى أكدت أمانة الطائف أنها عززت جهودها الميدانية في المحاور المختلفة لبرنامج تحسين المشهد الحضري، ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومبادرة "صور وأرسل". وشملت خطط العمل إصلاح حفر الشوارع وإزالة الكتابات العشوائية وإزالة مخلفات الهدم والبناء وإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية، وصيانة أعمدة الإنارة.
وبينت الأمانة أنها خصصت أكثر من 50 فرقة ميدانية للعمل على تحسين المظهر العام، والقضاء على التشوهات البصرية، وتعمل الفرق على معالجة البلاغات الواردة عبر مركز العمليات الموحد وتطبيق بلدي للهواتف الذكية.