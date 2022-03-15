صيانة 8 آلاف حاوية نفايات و50 فرقة لتحسين المظهر العام بالطائف

وفي هذا الإطار وجه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بدعم جهود تحسين المشهد الحضري خلال الفترة المقبلة، مع تواصل العمل بخطة الأمانة الموسمية ومنع التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة.