ضمن جلسات المؤتمر الثامن للجودة.. "باشماخ" يستعرض أبرز مرتكزات التقويم الأكاديمي وجودة التعليم

وقد تناول هذه النقاط بالشرح والتفصيل، مؤكداً أن الاعتماد الأكاديمي هو الحد الأدنى المتطلب من مؤسسات التعليم العالي وأيضاً البرامج الاكاديمية، وذلك وفق معايير محددة سابقاً، حيث شرح بالتفصيل هذه المبادئ الهامة التي تستهدف ضبط وضمان الجودة بصورة عامة، مؤكداً أن الهدف الأسمى ليس الحصول على شهادة الاعتماد، بل الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتطرق ضمن البرنامج إلى أحد عناصره المتمثل في تصنيف الجامعات السعودية وفق مؤشرات معينة لخلق جو التنافس بين مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة سواء حكومية، أو أهلية، متناولاً التقويم والاعتماد الأكاديمي، وربط ذلك مع برنامج تنمية القدرات البشرية.