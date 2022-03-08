"طاقات مكة" تبادر لمساعدة الشباب في مشاريع عالم تجارة العود والعطور

شاركت جمعية طاقات الشبابية بمكة المكرمة بمبادرة لمساعدة الشباب والشابات بالخطوات الأولى للمشاريع في عالم تجارة العود والعطور وذلك بدعم ورعاية من ريادة لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وقالت جمعية طاقات الشبابية بمكة المكرمة إن مميزات المبادرة من خلال حضور لقاءات وورش عمل تأهيلية مع تجار وخبراء العود والعطور المشاركة في المعرض، وتقديم استشارات مجانية مع خبراء مختصين والمساعدة في اختيار الزيوت العطرية والزجاجات المناسبة لمنتجات مشروعات الشباب .
وأضافت الجمعية بأنها بادرة أيضاً بتصميم وإطلاق متجر إلكتروني خاص بمشروعك بخصومات حصرية بتعاقد مجاني لفترة محدودة مع شركة متخصصة في تخزين وشحن وتغليف الطلبات والتكفل بتكاليف إنتاج أول ٣٠٠ عطر .