"طاقات مكة" تبادر لمساعدة الشباب في مشاريع عالم تجارة العود والعطور

وقالت جمعية طاقات الشبابية بمكة المكرمة إن مميزات المبادرة من خلال حضور لقاءات وورش عمل تأهيلية مع تجار وخبراء العود والعطور المشاركة في المعرض، وتقديم استشارات مجانية مع خبراء مختصين والمساعدة في اختيار الزيوت العطرية والزجاجات المناسبة لمنتجات مشروعات الشباب .