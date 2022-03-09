طالبات العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود يزرن قسم الطب النووي بـ"عناية الرياض"

في إطار التعاون العلمي بين قسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود وقسم تقنية الطب النووي بكليات العناية الطبية بالرياض، قامت طالبات قسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بعدد من الزيارات العلمية إلى قسم تقنية الطب النووي بكليات العناية الطبية، كان آخرها يوم الأحد 6 مارس 2022، وكانت هذه الزيارات بصحبة عضوات من هيئة التدريس بقسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود.
وقد قام طلاب قسم تقنية الطب النووي بكليات العناية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتقديم شرح تفصيلي لمراحل عمل بعض فحوص الطب النووي، بدءًا من محاكاة تحضير المواد المشعة المستخدمة، واستخدام الوسائل الضرورية للوقاية الإشعاعية، وكذلك التدريب على كيفية إزالة الملوثات الإشعاعية المحتملة.
كما قام طلاب القسم بتدريب الطالبات على كيفية تصوير فحوص الطب النووي المختلفة باستخدام جهاز (الجاما كاميرا) الموجود بمعامل القسم، وكيفية تحليل الصور الطبية الناتجة من هذه الفحوص باستخدام البرامج الطبية الملحقة بالجهاز. كما قاموا بتعريفهم بأجهزة قياس الجودة لجهاز (الجاما كاميرا) المتنوعة الموجودة بالمعامل.
وكانت ردود الفعل من قِبل الطالبات الزائرات وعضوات هيئة التدريس المصاحبات لهن إيجابية للغاية؛ إذ أبدين إعجابهن بالإمكانات الموجودة في معامل القسم، التي تُظهر مدى حرص كليات العناية الطبية على تبني التخصصات النادرة والمطلوبة بشدة لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل، من خلال بيئة تعليمية متكاملة ومتميزة، تُسهم في إيجاد خريجين متميزين لسوق العمل قادرين على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن.