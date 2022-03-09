طالبات العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود يزرن قسم الطب النووي بـ"عناية الرياض"

في إطار التعاون العلمي بين قسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود وقسم تقنية الطب النووي بكليات العناية الطبية بالرياض، قامت طالبات قسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بعدد من الزيارات العلمية إلى قسم تقنية الطب النووي بكليات العناية الطبية، كان آخرها يوم الأحد 6 مارس 2022، وكانت هذه الزيارات بصحبة عضوات من هيئة التدريس بقسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود.