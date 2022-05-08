طالبات جامعة نورة يستعرضن تجربة "الروبوت" الاجتماعي في معرض التعليم الدولي

وأضافت: هذا الروبوت يدعم عددًا من اللغات، منها اللغة العربية الفصحى، والإنجليزية، وغيرهما، ويعتبر ربوتًا اجتماعيًّا لقدرته على التحدث والتواصل مع البشر؛ إذ لديه القدرة على جمع المعلومات منهم، وتزويدهم بالمعلومات، وله قدرة في نهاية كل شهر على إعطائك إحصائية وقاعدة بيانات.. ويُستخدم في العديد من المجالات، كالإرشاد السياحي في بعض المتاحف والجامعات، كما أن له القدرة على الإفصاح عن أكثر الأسئلة المطروحة عليه من خلال الإرشاد للتعامل معها مستقبلاً، وما يحتاج إليه الناس من خلال ما يُطرح عليه من أسئلة.