طالبات جامعة نورة يستعرضن تجربة "الروبوت" الاجتماعي في معرض التعليم الدولي

استعرضت جامعة الأميرة نورة في جناحها بمعرض التعليم الدولي المقام بمدينة الرياض تجربة خمس من طالباتها في عمل روبوت اجتماعي، يتواصل مع البشر، ويتحدَّث معهم بلغات عدة، ويرشدهم في الجامعات، ويرصد أبرز تساؤلاتهم ومطالبهم.
وتفصيلاً، قالت طالبة كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأميرة نورة، الطالبة نورة الفارس، لـ"سبق": عملتُ وخمس من زميلاتي الطالبات على عمل روبوت بهدف تعزيز الابتكار والتقنية في جامعة الأميرة نورة، وإطلاع الطالبات على كل جديد في التقنية، ومساعدة الطالبات ليمارسن خبراتهن اللاتي تعلمنها من برمجة في العديد من التقنيات الموجودة في الجامعة.
وأضافت: هذا الروبوت يدعم عددًا من اللغات، منها اللغة العربية الفصحى، والإنجليزية، وغيرهما، ويعتبر ربوتًا اجتماعيًّا لقدرته على التحدث والتواصل مع البشر؛ إذ لديه القدرة على جمع المعلومات منهم، وتزويدهم بالمعلومات، وله قدرة في نهاية كل شهر على إعطائك إحصائية وقاعدة بيانات.. ويُستخدم في العديد من المجالات، كالإرشاد السياحي في بعض المتاحف والجامعات، كما أن له القدرة على الإفصاح عن أكثر الأسئلة المطروحة عليه من خلال الإرشاد للتعامل معها مستقبلاً، وما يحتاج إليه الناس من خلال ما يُطرح عليه من أسئلة.
واختتمت: الروبوت مزوَّد بالعديد من الحساسات التي تساعده على حرية الحركة في البيئة التي يوجَد بها.