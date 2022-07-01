"طريق مكة".. تستعرض دور المرأة السعودية في تنفيذ المبادرة

استعرض حساب مبادرة طريق مكة دور المرأة السعودية في تنفيذ المبادرة؛ حيث عبّرن عن سعادتهن باختيارهن ضمن الفريق المشارك في تنفيذ هذه المبادرة.
فمن جانبها عبرت وكيل رقيب أمينة بور ضمن جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومتواجدة في دولة المغرب بمطار محمد الخامس؛ عن اعتزازها وفخرها كونها ضمن فريق خدمة ضيوف الرحمن.
فيما قال وكيل رقيب أريج العقيلي: شرف وفخر عظيم لي أن أكون ضمن فريق المبادرة ضمن الكادر النسائي الأول، معبرة عن سعادتها العظيمة بسبب دعوات الحجاج للسعودية على هذه المبادرة.
يذكر أن مشاركة المرأة ضمن مبادرة طريق مكة تأتي ضمن أهداف رؤية 2030 التي تستهدف تمكين المرأة.