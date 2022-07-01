"طريق مكة".. تستعرض دور المرأة السعودية في تنفيذ المبادرة

فيما قال وكيل رقيب أريج العقيلي: شرف وفخر عظيم لي أن أكون ضمن فريق المبادرة ضمن الكادر النسائي الأول، معبرة عن سعادتها العظيمة بسبب دعوات الحجاج للسعودية على هذه المبادرة.