"طيب" يتفقَّد مواقع عمل "كشافة تعليم مكة" بالمسجد الحرام ويشيد بدورهم التطوعي

وأشاد "طيب" بالخدمات التطوعية التي يقدمها أفراد الكشافة لضيوف بيت الله الحرام، كما ساهم في توزيع التمر في المطاف وفي أروقة الحرم؛ إذ يوجد الكشافة في أكثر من موقع، ويعملون يوميًّا على توزيع التمر والخبز والقهوة والشاي على الصائمين، وذلك في الفترة الأولى عند صلاة المغرب، وبالفترة الثانية عند صلاة العشاء، وتمتد إلى نهاية التراويح. وكذلك يساهمون في توجيه المصلين والمعتمرين للأماكن المخصصة للصلاة، ومنع الصلاة في الممرات من أجل تسهيل الحركة، وتوجيه أصحاب العربات من المعتمرين للطواف في المسار المخصص لهم.