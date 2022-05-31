"عادلة بنت عبدالله" تفتتح معرض "بساط الريح" في نسخته الـ21

افتتحت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، اليوم، معرض "بساط الريح" بمنطقة سوبردوم في نسخته الحادية والعشرين، ضمن فعاليات موسم جدة الذي يعد من أبرز المنصات التسويقية على مستوى الشرق الأوسط.
شهد المعرض حضورًا لافتًا من الزوار من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى المهتمين في الأزياء والتصميم والفنون، كما شهد حضورًا مميزًا من دول تونس، والبحرين، وقطر، ولبنان، والكويت، والإمارات، ومصر.
وقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التي قدمتها أنامل المصممات السعوديات والمواهب السعودية، ويعمل المعرض على توجيه جهود رواد الأعمال من الشباب والشابات ودعم العلامات التجارية المميزة، وتعزيز طاقاتهم الإنتاجية، وتوفير فرص للوصول إلى الجمهور، وبناء علاقات مع التجار والمستثمرين.
وحظيت التحفة الفنية "أنا جزء" التي خصها معرض "بساط الريح" في دورته الحالية بإقبال كبير من الزوار بمشاركة عددٍ من الفنانين والفنانات السعوديين والسعوديات بصناعة مجسم ثلاثي الأبعاد على شكل وجه من الفايبر جلاس، ووضعت في عدة مناطق بجدة، وربطت هذه الحملة بالمعرض عن طريق عرضها كجزء من وحدات متراكبة على أن يتم بيعها من خلال المعرض ليعود ريعها للمؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية.
وسيستمر "بساط الريح" خمسة أيام، خصصت أربع منها للسيدات، واليوم الأخير الموافق 4 يونيو للعوائل.