"عادلة بنت عبدالله" تفتتح معرض "بساط الريح" في نسخته الـ21

شهد المعرض حضورًا لافتًا من الزوار من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى المهتمين في الأزياء والتصميم والفنون، كما شهد حضورًا مميزًا من دول تونس، والبحرين، وقطر، ولبنان، والكويت، والإمارات، ومصر.