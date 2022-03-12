"عبدالله بن سعود" يتوج إسطبل العلياء بكأس الأمير سعود بن محمد

وشهد الحفل تقديم سيارات ودروع من مجموعة الأحلام القابضة للفائزين، وسط حضور عددٍ من المهتمين برياضة الفروسية يتقدمهم الأمير سعود بن عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود وعبد العزيز بن محمد بن عبود مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة، وكان في استقبالهم الدكتور فهد بن طلال المهلهل مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة المشرف على ميادين الفروسية بالمنطقة، وعدد من كبار ملاك الخيل.