عبر الاتصال المرئي.. لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم تعقد اجتماعها الثاني

عقدت لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس اللجنة المهندس إبراهيم بن صالح الغفيلي و بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم.
استهل "الغفيلي" بالترحيب بالأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم وجميع أعضاء اللجنة من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأكد "غنيم" على أهمية دور لجنة العلاقات العامة في إبراز جهود الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي في الدول الأعضاء بالمنظمة والدور المأمول منها في تحقيق أهداف الاتحاد وتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتفعيل دور اللجنة وذلك لإبراز دور الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.
فيما أشارت نائبة الرئيس، سارة عبدالله الجاسر إلى الاعداد الامثل لمشاركات الاتحاد الخارجية وتقديم جميع الإمكانيات المتاحة من أعضاء لإبراز دور الاتحاد في تلك المشاركات.
واستعرضت أمينة اللجنة، أريج سعد العتيق توصيات الاجتماع والذي تم الخلوص على عدد من التوصيات والتي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبله من قبل اللجنة وذلك من إعداد معرض افتراضي مصور ومتنقل. لدعم مشاركات الاتحاد في المخيمات والمعسكرات العالمية وإعداد كتيب تعريفي عن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بعدة لغات وكمرحلة أولى باللغة العربية وتصميم بعض الهدايا.