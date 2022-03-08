عبر الاتصال المرئي.. لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم تعقد اجتماعها الثاني

واستعرضت أمينة اللجنة، أريج سعد العتيق توصيات الاجتماع والذي تم الخلوص على عدد من التوصيات والتي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبله من قبل اللجنة وذلك من إعداد معرض افتراضي مصور ومتنقل. لدعم مشاركات الاتحاد في المخيمات والمعسكرات العالمية وإعداد كتيب تعريفي عن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بعدة لغات وكمرحلة أولى باللغة العربية وتصميم بعض الهدايا.