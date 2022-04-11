عبر الاتصال المرئي.. وزير الإسلامية يناقش الهوية الموحدة للفروع ومشاريع الصيانة والتقنية

عقد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم اجتماعاً افتراضيًا بمديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد ووكلاء الوزارة، وأمين عام الفروع ومديري العموم بديوان الوزارة.
واستهل الوزير آل الشيخ الاجتماع بكلمة شدد خلالها على أهمية تفعيل التقنية في خدمات الوزارة وأعمالها، ومتابعة المساجد وتفعيل الجولات الرقابية من قبل مراقبي ومراقبات المساجد للوقوف على المرافق الخدمية للمساجد ومتابعة احتياجاتها وانضباط منسوبيها والمحافظة على ممتلكاتها والرفع بالتقارير الدورية.
ووجه آل الشيخ خلال الاجتماع بعقد لجان متخصصة بفروع الوزارة بالمناطق لدراسة توزيع القوى العاملة بفروع الوزارة والمكاتب التابعة لها ومعالجة الترهل في فروع الوزارة وفق الاحتياجات، كما وجه بالرفع بالاحتياجات والمقترحات التي تخدم رسالة الوزارة وتحقق توجيهات القيادة الرشيدة.
إثر ذلك، ناقش وزير الشؤون الإسلامية مع نائبه ووكلاء الوزارة ومديري الفروع آليّات سير العمل في الفروع وتفعيل التقنية والهوية الموحدة للفروع ومشاريع الصيانة والتشغيل ومعالجة أوضاع المباني المستأجرة، كما استمع لمداخلات مديري الفروع واحتياجاتهم لتنفيذ الأعمال والخُطط المعتمدة، وبما يحقّق رسالة الوزارة، وتم اتخاذ عدد من التوجيهات المدرجة على جدول الأعمال.