عبر الاتصال المرئي.. وزير الإسلامية يناقش الهوية الموحدة للفروع ومشاريع الصيانة والتقنية

إثر ذلك، ناقش وزير الشؤون الإسلامية مع نائبه ووكلاء الوزارة ومديري الفروع آليّات سير العمل في الفروع وتفعيل التقنية والهوية الموحدة للفروع ومشاريع الصيانة والتشغيل ومعالجة أوضاع المباني المستأجرة، كما استمع لمداخلات مديري الفروع واحتياجاتهم لتنفيذ الأعمال والخُطط المعتمدة، وبما يحقّق رسالة الوزارة، وتم اتخاذ عدد من التوجيهات المدرجة على جدول الأعمال.