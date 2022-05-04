عبر فعاليات تستمر لـ 4 أيام.. أشيقر تحتفل بالعيد والأهالي يتبادلون التهاني

تحتفل مدينة أشيقر بالعيد على مدار أربعة أيام، وتضمنت الفعاليات حلوى العيد "التشرط" والقرية التراثية، ثم تم تنظيم حفل لرجال ونساء أشيقر، وستختتم الفعاليات مساء اليوم بمهرجان الطفل بمنتزه الجبل.
وبدأ حفل الأهالي بالعيد بالنشيد الوطني ثم كلمة الافتتاح للشاعر حمد بن عبدالمحسن المغيرة، فيما قدم فقرات الحفل عبدالعزيز بن حمد العمر .
واستمع الحضور لآيات من القرآن الكريم لأحد طلاب جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر .
وألقى رئيس مركز أشيقر عبدالله بن خالد الضويان كلمته، ثم ألقيت قصيدة بالفصحى للشاعر إبراهيم بن سعد أباحسين، بصوت الشاب حمد بن عبدالرحمن أباحسين، ثم ألقى الدكتور سليمان بن عبدالله الخراشي كلمة الأهالي.
واستمتع الحضور بمشاهدة أوبريت "أشيقر رأس عز وسنام" من كلمات الشاعر أحمد بن عبدالله القصير، ثم ألقيت قصيدة نبطية للشاعر عبدالمحسن بن عبدالله المغيرة، تلاها عرض مرئي "أشيقر خلال جائحة كورونا".
وخلال الحفل، تم تكريم الوجيه صالح بن عبدالله الحميد رحمه الله، كما شارك الجمهور في مسابقة ثقافية عن اهم المعلومات التي تخص مدينة أشيقر ومنجزاتها.
واختتم الحفل بتناول طعام العشاء، ثم تقديم العرضة السعودية.
وتزامنت مع هذا الحفل، فعاليات عيد نساء اشيقر المقامة في مقر لجنة التنمية الاجتماعية باشيقر، حيث تم تبادل التهاني بهذه المناسبة.
يذكر أن مدينة أشيقر بدأت فعاليات الاحتفال بالعيد ليلة العيد، بفعاليات حلاوي العيد "التشرط" والتي شاركت فيها لجنة التنمية الاجتماعية وعدد من الأهالي في منازلهم حيث تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.
وفي يوم العيد احتفل الأهالي في القرية التراثية من خلال لبس الموروث الشعبي وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسيقام مساء اليوم بعد صلاة العشاء مهرجان الطفل في منتزه الجبل والذي يشتمل على عدد من الفعاليات والألعاب والهدايا.