عبر فعاليات تستمر لـ 4 أيام.. أشيقر تحتفل بالعيد والأهالي يتبادلون التهاني

وألقى رئيس مركز أشيقر عبدالله بن خالد الضويان كلمته، ثم ألقيت قصيدة بالفصحى للشاعر إبراهيم بن سعد أباحسين، بصوت الشاب حمد بن عبدالرحمن أباحسين، ثم ألقى الدكتور سليمان بن عبدالله الخراشي كلمة الأهالي.