عبر مقطع فيديو مؤثر.. إطلاق حملة "سهلة بتبرعك" لخدمة ذوي الإعاقة الحركية

وشرح المقطع أن كثيراً من مستخدمي الكراسي المتحرّكة يعانون عدم توافر سيارة مهيّأة تنقلهم للمستشفيات أو مراكز غسيل الكلى، ومراكز العلاج الطبيعي تسهّل على المرضى رحلاتهم العلاجية، وغيرها من الحالات الإنسانية لبعض الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.