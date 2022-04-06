عبر مقطع فيديو مؤثر.. إطلاق حملة "سهلة بتبرعك" لخدمة ذوي الإعاقة الحركية

أطلقت جمعية سواعد للإعاقة الحركية، حملة رسمية للتبرع لذوي الإعاقة، ودعمهم عبر مقطع فيديو مؤثّر؛ جسّد فيه الحياة الصعبة التي يعيشها بعض الأشخاص من ذوي الاعاقة مقارنة بحياة الأشخاص العاديين السهلة.
وجاءت طريقة التبرع عبر موقع رسمي أطلقته الجمعية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على 4 فئات: 50 ريالاً، و200 ريال، و500 ريال، ومبلغ آخر، لعددٍ من الحالات الإنسانية الصعبة.
وشرح المقطع أن كثيراً من مستخدمي الكراسي المتحرّكة يعانون عدم توافر سيارة مهيّأة تنقلهم للمستشفيات أو مراكز غسيل الكلى، ومراكز العلاج الطبيعي تسهّل على المرضى رحلاتهم العلاجية، وغيرها من الحالات الإنسانية لبعض الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.
وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، إن "هذه الحملة أتت لتغطية احتياجات مستفيديها من ذوي الإعاقة الحركية من الأجهزة المساندة، وعمليات أطفال الأنابيب، وسيارات مجهّزة برافعات هيدروليكية لنقل ذوي الإعاقة، وغيرها من الاحتياجات.
ودعا "الهاجري"؛ أفراد المجتمع والداعمين وأهل الخير، إلى المساهمة في الحملة في هذا الشهر الفضيل دعماً ومساعدة لهم.
يُذكر أن مقطع الفيديو لاقى انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحكي تفاصيل مقارنة بين حياة الشخص السليم وحياة الشخص من ذوي الإعاقة، والدعوة للتبرع عبر الرابط: