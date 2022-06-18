عرض مسرحية "بخصوص بعض الناس" يبدأ على المسرح العربي بـ"سيتي ووك".. الخميس

وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي ونخبة من النجوم صوراً متناقضة من حياتنا اليومية بتحدياتها المختلفة بقالب كوميدي خفيف، ومن المتوقع أن تشهد المسرحية إقبالاً جماهيرياً كبيراً نظراً للشعبية الكبيرة التي يحظى بها المشاركون في المسرحية.