عسير.. جهود حثيثة لجعل المنطقة الوجهة الأولى للتعليم بالمملكة

وأكد "العُمري" أن "تعليم عسير" يزخر بالمبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، التي تستحق الدعم والرعاية، مشيرًا إلى ضرورة مواءمة البرامج والمشاريع البحثية مع واقع ومتطلبات المنطقة، وخلق شراكات نوعية بين طلاب التعليم العام والجامعي للعمل على المشاريع البحثية ومشاريع التخرج بشكل مستمر، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تخدم رعاية الموهوبين والمبدعين وتعزيز الجوانب الإبداعية لديهم، من خلال إشراف المستشارين في الجامعة على هذه المواهب وتوجيهها الاتجاه الأمثل.