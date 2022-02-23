"عطاء التطوعي" يختتم مبادرة "رحلة العطاء" في ذكرى "يوم التأسيس"

اختتم فريق "قوة عطاء التطوعي" مبادرة "رحلة العطاء" لذوي اضطراب التوحد والأيتام، في ذكرى "يوم تأسيس المملكة" التي توافق 22 فبراير، في مركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية.

وانطلقت الرحلة بركوب الأطفال الدراجات الهوائية، برعاية شركة "بايتسي" للدراجات، والتجول حول المضمار تحت إشراف متطوعي "قوة عطاء التطوعي" والهلال الأحمر.

وانتهت الجولة بسعادة المتواجدين ثم استكمال البرنامج المقدم للأطفال عبر عدد من الفقرات الترفيهية للمتطوعين من الجنسين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء ونشر الفرح في قلوب الأطفال.

واختتمت الفقرات بتقديم الهدايا التذكارية للأطفال، ثم توزيع شهادات الشكر والتقدير للجهات المشاركة في إنجاح هذه المبادرة من إدارة فريق قوة عطاء التطوعي.

وبدوره قدم قائد فريق قوة عطاء التطوعي، عبدالعزيز السميح، الشكر والعرفان لكل الداعمين والمشاركين في هذه المبادرة، داعيًا لهم بالأجر والمثوبة من الله.

وأشاد "السميح" بأعضاء فريق قوة عطاء التطوعي، الذين كانوا مثالًا رائعًا في البذل والعطاء خلال المبادرة.

وأكد استمرار الفريق بمثل هذه المبادرات والحملات الخيرية لأطفال ذوي الإعاقة والأيتام التي تسعى للدمج المجتمعي بين فئات المجتمع.