"عطاء" الوقفية بعسير تعقد اجتماع "العمومية" الأول.. هذه أهم القرارات

من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد حرصه على أن يكون هذا الاجتماع مثمرًا للعام الجاري 2022م وانطلاقاً لمشاريع وبرامج الجمعية حديثة النشأة.