"عطاء" الوقفية بعسير تعقد اجتماع "العمومية" الأول.. هذه أهم القرارات

عقدت جمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير اجتماع الجمعية العمومية الأول -العادي وغير العادي- لعام 2022م في مقر الجمعية.
جاء ذلك بحضور ممثل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير -مركز التنمية- علي العسيري، وحضور أعضاء الجمعية العمومية، ومكتب المراجع القانوني للجمعية المكلف من الوزارة.
وشهد الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م، وكذلك الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٢م، والتصويت على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بزيادة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ترشيح 4 أعضاء جدد للمجلس بدورته الحالية.
من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد حرصه على أن يكون هذا الاجتماع مثمرًا للعام الجاري 2022م وانطلاقاً لمشاريع وبرامج الجمعية حديثة النشأة.
يشار إلى أن جمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير تعد الأولى من نوعها وتخصصها في المنطقة الجنوبية لتتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتشجيع ودعم القطاع الوقفي والعاملين فيه.