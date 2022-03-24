"عطاء مكة" تستهدف توزيع 30 ألف وجبة يومياً طيلة شهر رمضان

أطلقت جمعية عطاء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة مبادرة مشروع إفطار صائم بمكة؛ بهدف توزيع ثلاثين ألف وجبة يومياً، طيلة شهر رمضان المبارك؛ تزامناً مع قرار عودة سفر الإفطار في شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ.
وعبّر المدير التنفيذي لجمعية عطاء بدر الصيعري عن شكره وامتنانه لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على حرصهما في توفير كل الخدمات لزوار ومعتمري بيت الله الحرام، كما أبدى سعادته بقرار العودة بعد انقطاع بسبب الجائحة.
من جانبها، أشادت العنود الحربي رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام بالجمعية بحرص الدولة -رعاها الله- وقادتها على الجهود منقطعة النظير والدعم المقدم لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، مؤكدةً أن قرار عودة سفر رمضان سيساهم في تشجيع وجوه الخير لدعم هذا المشروع الذي يُعنى بتقديم الخدمة للصائمين في مكة المكرمة.