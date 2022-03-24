"عطاء مكة" تستهدف توزيع 30 ألف وجبة يومياً طيلة شهر رمضان

من جانبها، أشادت العنود الحربي رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام بالجمعية بحرص الدولة -رعاها الله- وقادتها على الجهود منقطعة النظير والدعم المقدم لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، مؤكدةً أن قرار عودة سفر رمضان سيساهم في تشجيع وجوه الخير لدعم هذا المشروع الذي يُعنى بتقديم الخدمة للصائمين في مكة المكرمة.