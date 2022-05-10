"عطاؤنا لأجل الجميع".. مبادرة "تعليم جدة" تساعد أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم المستجدين بأولى ابتدائي

دشنت مساعدة مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية منال اللهيبي، نيابة عن مدير عام التعليم بجدة، مساء اليوم الثلاثاء، مبادرة "عطاؤنا لأجل الجميع"، والتي تنفذها إدارة الاختبارات والقبول (بنات) بمركز (العرب مول)، وتستمر ثلاثة أيام خلال الفترة المسائية.
وأوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول ابتسام الأحمدي، أن المبادرة، تهدف إلى تقديم الخدمة لكل شرائح المجتمع، من خلال مساعدة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم في "نظام نور"، إضافة إلى معالجة المشكلات الإلكترونية التي قد تواجههم في التسجيل.
يُذكر أن المبادرة تأتي متوافقة مع رؤية المملكة العربية 2030 في التعليم والمتمثلة في الهدف الاستراتيجي "ضمان التعليم الشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة".