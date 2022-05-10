"عطاؤنا لأجل الجميع".. مبادرة "تعليم جدة" تساعد أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم المستجدين بأولى ابتدائي

وأوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول ابتسام الأحمدي، أن المبادرة، تهدف إلى تقديم الخدمة لكل شرائح المجتمع، من خلال مساعدة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم في "نظام نور"، إضافة إلى معالجة المشكلات الإلكترونية التي قد تواجههم في التسجيل.