على مدار الساعة.. جولات تفتيشية مكثفة لأمانة الطائف على الأسواق في رمضان

تنظم أمانة محافظة الطائف ممثلة ببلدية غرب الطائف، جولات تفتيشية ميدانية مفاجئة على جميع الأسواق والمحال التجارية، حيث نُظِّمت المهام الميدانية على فترتين صباحية ومسائية؛ تنفيذًا لتوجيهات أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بتكثيف الجولات الميدانية بشكل متواصل، ومنع الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة والتعليمات البلدية والتجارية.
وفي سياق متصل؛ يواصل منسوبو الأمانة جهودهم الميدانية في البلديات الفرعية والمرتبطة لضبط المخالفات والعمل على إزالتها في وقت وجيز لتوفير البيئة المناسبة للمتسوقين، كما أنهيت التجهيزات والإمكانات اللازمة في وقت سابق وفق خطة متكاملة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكدت "أمانة الطائف" حرصها على تشديد الرقابة على الأسواق، خصوصًا في أوقات الذروة خلال شهر رمضان المبارك، والقضاء على المخالفات البلدية، واستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها أولاً بأول حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.