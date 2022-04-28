على مدار الساعة.. جولات تفتيشية مكثفة لأمانة الطائف على الأسواق في رمضان

وأكدت "أمانة الطائف" حرصها على تشديد الرقابة على الأسواق، خصوصًا في أوقات الذروة خلال شهر رمضان المبارك، والقضاء على المخالفات البلدية، واستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها أولاً بأول حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.