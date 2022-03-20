على مدار 5 أيام.. لجنة الأفلاج تنظم معسكر ريادة الأعمال

انطلق، مساء اليوم الأحد، معسكر "ريادة الأعمال" الذي تنظمه لجنة تنمية الأفلاج، بالتعاون مع جمعية "ريف"؛ وذلك لاستعراض طرق تنمية المشاريع وطرق باب التجارة وكيفية وضع خطة للمشاريع ودراسة الجدوى وعقد ورش عمل؛ لتدريب وتأهيل أبناء الوطن على الاستثمار ودخول سوق العمل الحر، والاستثمار الأمثل في المشاريع التجارية.