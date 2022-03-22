على هامش منتدى المشاريع المستقبلية.. "ترميم" توقع عددًا من الاتفاقيات لدعم أعمالها

وقَّعت جمعية "ترميم" بالمنطقة الشرقية، عدداً من الاتفاقيات على هامش منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين 2022 في نسخته الرابعة، والذي يقام برعاية وحضور أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمشاركة 35 جهة تستعرض أكثر من 3000 مشروع تتجاوز قيمتها التقديرية نحو 600 مليار ريال .
ويمثل "ترميم" في هذه الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس حمد الخالدي، حيث توقع الجمعية في اليوم الأول اتفاقيتين الأولى مع شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة لتغطية تكاليف ترميم ٥٠ منزلاً من منازل الأسر الأشد حاجة، إضافةً لكونها شريك الرعاية الرقمية وشريك مركز التطوع الإسكاني. يوقع عن نسما الرئيس التنفيذي، المهندس سامر عبدالصمد.
وتوقع "ترميم" الاتفاقية الثانية مع شركة البواني للمقاولات المحدودة، ويوقع عن الشركة الرئيس التنفيذي، المهندس فخر الشواف. كما توقع الجمعية في اليوم الثاني للمنتدى اتفاقية مع شركة رتال للتطوير العمراني، ويوقع عن الشركة الرئيس الإقليمي لشركة رتال للتطوير العمراني بالرياض، المهندس أحمد العساكر، وتوقع اتفاقية أخرى مع شركة الفنار ويوقع عن الشركة مدير المبيعات والتسويق، م.محمد بن فهد العثيم، كما توقع اتفاقية مع شركة "وايتهلمت"، ويوقع عن الشركة المؤسس والمدير التنفيذي، عبدالله أبا الخيل.
وأعرب "الخالدي" عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تأتي امتداداً للعديد من الشراكات التي تحرص الجمعية على عقدها مع الداعمين من الشركات المتخصصة.
وأشار "الخالدي" إلى أن هذه الاتفاقيات ستكون داعمة لترميم وبرامجها، ويعود أثرها على مستفيدي الجمعية والأسر الأشد حاجة، مؤكدًا مواصلة "ترميم" في عقد اتفاقيات وشراكات داعمة لمسيرتها وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة من خلال إعادة تأهيل منازلهم لتصبح صالحة للسكن.
يذكر أن منتدى المشاريع يعد من أكبر وأول منتدى على مستوى الشرق الأوسط في عدد المشاريع وقيمها الإجمالية، ويشارك فيه عدد من منشآت القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف المنتدى للحصول على أقصى تفاعل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، وإتاحة الفرصة لملاك المشاريع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض مشاريعهم مع المقاولين والموردين والمهتمين بقطاع المقاولات.