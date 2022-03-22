على هامش منتدى المشاريع المستقبلية.. "ترميم" توقع عددًا من الاتفاقيات لدعم أعمالها

وتوقع "ترميم" الاتفاقية الثانية مع شركة البواني للمقاولات المحدودة، ويوقع عن الشركة الرئيس التنفيذي، المهندس فخر الشواف. كما توقع الجمعية في اليوم الثاني للمنتدى اتفاقية مع شركة رتال للتطوير العمراني، ويوقع عن الشركة الرئيس الإقليمي لشركة رتال للتطوير العمراني بالرياض، المهندس أحمد العساكر، وتوقع اتفاقية أخرى مع شركة الفنار ويوقع عن الشركة مدير المبيعات والتسويق، م.محمد بن فهد العثيم، كما توقع اتفاقية مع شركة "وايتهلمت"، ويوقع عن الشركة المؤسس والمدير التنفيذي، عبدالله أبا الخيل.