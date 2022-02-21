"عمومية سقيا الماء" بمكة المكرمة تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي 2022

أقر مجلس الجمعية العمومية الرابع العادي لجمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2022 م حيث بلغت إيرادات الجمعية للعام المالي 2021م 8177030 ريالاً، فيما بلغت مصروفات الجمعية للمشروعات والبرامج والأنشطة 2535789 ريالاً، كما بلغت إيرادات ( وقف السقيا بمكة المكرمة) 4054116 ريالاً والذي يستهدف عشرة ملايين ريال لبناء وقف السقيا بمكة المكرمة الذي يعود ريعه للحجاج والمعتمرين ورواد بيت الله الحرام وكل محتاج إلى السقيا بالبلد الحرام.

وقد قدرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م بـ 16064300 ريال، واشتملت الخطة التنفيذية للجمعية على تنفيذ 19 مشروعًا و25 مبادرة بتكلفة 7004850 بالإضافة إلى مشروع وقف السقيا بمبلغ ستة ملايين خلاف المصروفات الإدارية والتشغيلية وما في حكمها.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم بجهود مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية على المنجزات التي تحققت العام الماضي، مشيدًا كذلك بجهود الفرق التطوعية والتي أسهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين، حيث قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال الفترة الماضية (337) فرصة تطوعية، وأسهم في تنفيذ مشروعاتها التطوعية (220) متطوعًا بما يعادل (1540) ساعة تطوعية.

وأكد "ابن درهم" التزام سقيا الماء الخيرية بالمنطقة بالمضي قدمًا لتعزيز الشراكات وإطلاق المزيد من المشروعات لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك الماء، وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية، وكشف أن الجمعية وقعت 14 شراكة مجتمعية استهدفت التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التنموية، وإرساء دعائم العمل الخيري وتبادل المعارف والمهارات، بالإضافة إلى استشعار أهمية الشراكات بين القطاعات غير الربحية وغيرها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتستقبل جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa وعبر حساباتها في التواصل الاجتماعي أو من خلال أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455).